Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 189,50 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 189,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 189,35 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.798 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,98 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,44 EUR aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,21 EUR je Aktie belaufen.

