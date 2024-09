Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 208,90 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 208,90 EUR. Bei 208,90 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87.307 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 210,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,33 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,48 EUR je Aktie aus.

