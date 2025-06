Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Abschlägen

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 268,90 EUR ab.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 268,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 268,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,20 EUR. Zuletzt wechselten 68.740 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,45 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 176,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,27 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

