Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 169,85 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 169,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 170,05 EUR. Zuletzt wechselten 57.978 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 3,44 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 25,07 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 187,38 EUR.

Am 19.10.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.090,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 837,90 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com