Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 25.05.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 164,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,50 EUR. Bei 166,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.742 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2022 auf bis zu 169,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,65 EUR. Dieser Wert wurde am 04.06.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 24,01 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,52 EUR.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 1,81 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.187,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 855,10 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,27 EUR je Aktie.

