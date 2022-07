Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Nachmittag vor

Um 25.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 162,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 164,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.671 Deutsche Börse-Aktien.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 169,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 4,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 19,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 172,93 EUR.

Am 25.04.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.061,60 EUR gegenüber 855,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,67 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

