Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 162,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 162,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.165 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 9,64 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,72 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 19.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,20 EUR im Vergleich zu 837,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,07 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Erfolgsrezept für Anleger: Das verbirgt sich hinter der 14- bzw. 15-Jahres-Regel

Deutsche Börse-Aktie sinkt: Credit Suisse wirft Deutsche Börse von Favoritenliste

EU-Kommission will Londons Clearing-Geschäfte in EU abwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse