Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 279,90 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 279,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 279,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.752 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (284,70 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2025. 1,71 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,33 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

