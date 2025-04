Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 273,50 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 273,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 275,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 273,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 275,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.891 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 284,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (175,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 35,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 255,67 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

