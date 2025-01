Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Freitagvormittag ein

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 240,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 240,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 240,20 EUR aus. Bei 240,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.835 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 240,20 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 26,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 225,78 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Deutsche Börse-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Deutsche Börse-Aktie