Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Mittwochnachmittag ein

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 188,35 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 188,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 187,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.824 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 3,34 Prozent niedriger. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,03 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,33 EUR aus.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 vorlegen. Deutsche Börse dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Gewinne in Frankfurt: DAX am Montagmittag fester

Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag