Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 18,63 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,59 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,74 EUR. Zuletzt wechselten 3.223.916 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 19,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Abschläge von 28,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,58 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.593,00 EUR.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom