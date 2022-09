Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 18,69 EUR. Bei 18,68 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.262 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2022 markierte das Papier bei 19,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,62 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Mit Abgaben von 29,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 24,58 EUR.

Am 29.08.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26.593,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26.593,00 EUR eingefahren.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Kaum Top-Performer zu finden: Diese Hedgefonds sind die Ausnahme

Deutsche Telekom-Aktie fester: Telekom hat Mobilfunkangebot ausgebaut

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom-Chef Höttges äußert Kritik an Homeoffice-Trend

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com