Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 19,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 19,97 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 20,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.750.724 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 15,79 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 17,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 15,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,58 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR im Vergleich zu 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

September 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge