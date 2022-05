Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 17,55 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,63 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.425.495 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,92 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,23 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 21,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,84 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 24.02.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.934,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.622,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Deutsche Telekom am 13.05.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 11.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,49 EUR je Aktie belaufen.

