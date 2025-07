Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit Verlusten

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 30,35 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 30,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 161.722 Stück.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,43 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 29,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

