Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 31,55 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 31,55 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,58 EUR. Bei 31,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.896.124 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,82 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 25,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,73 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 15.05.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

