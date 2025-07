Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Dienstagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 31,38 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 31,38 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 31,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 31,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.001.392 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Gewinne von 14,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 23,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,73 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

