Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,16 EUR.

Mit einem Wert von 31,16 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,22 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,09 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.144 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 15,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 24,68 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 15.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 29,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

