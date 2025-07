Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,58 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.032.900 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 13,71 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,47 EUR am 07.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 25,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

T-Mobile US übertrifft Prognosen - Aktie steigt deutlich, Deutsche Telekom zieht mit

Deutsche Bank AG: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren