Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag im Minus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,62 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 31,62 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,56 EUR nach. Bei 31,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.841 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. 13,57 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

