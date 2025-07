Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 31,55 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 31,55 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 31,49 EUR. Bei 31,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 532.314 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 12,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,61 Prozent.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,73 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 29,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

