Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,89 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,89 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.356.037 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,54 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 39,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,36 EUR aus.

Am 14.11.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,50 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,56 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

