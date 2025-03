Deutsche Telekom-Aktie im Blick: Insider schlägt Anteile los

Directors' Dealings

Bewegung bei Deutsche Telekom: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 26.02.2025 bei Deutsche Telekom verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 28.02.2025 ein. Für einen Preis von jeweils 34,12 EUR verkaufte Deutsche Telekom-Vorstand Gopalan, Srinivasan am 26.02.2025 11.689 Anteilsscheine. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,00 Prozent auf 33,77 EUR nach.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,80 Prozent auf 34,81 EUR zu. An diesem Tag wechselten summa summarum 13.227 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Deutsche Telekom markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 170,29 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 4.900.430.848 Aktien im Streubesitz.

Gopalan, Srinivasan hatte bereits am 26.02.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 8.141 Aktien zu jeweils 34,10 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net