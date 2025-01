Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 29,68 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 29,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.260.214 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 30,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 3,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 20,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 43,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,894 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2024 aus.

