Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag ab

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 10.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 18,34 EUR ab. Bei 18,28 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.132.696 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 01.06.2022 markierte das Papier bei 19,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 5,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,47 EUR ab. Mit Abgaben von 26,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 24,04 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.023,00 EUR im Vergleich zu 26.390,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie schließt schwächer: Deutsche Telekom kontert 'StreamOn'-Verbot mit neuem Tarifmodell

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie

O2-Aktie gibt nach: O2 steht wohl beim Mobilfunk-Netzausbau unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com