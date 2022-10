Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag höher

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,80 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 17,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.487.669 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 19,61 EUR markierte der Titel am 09.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,22 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,29 EUR.

Am 29.08.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 26.593,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,53 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

