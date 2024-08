Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Dienstagmittag an

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 24,76 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 24,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 718.871 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2024 bei 24,83 EUR. 0,28 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,59 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

