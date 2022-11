Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Mittag zu

Um 12:22 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 19,09 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,24 EUR aus. Bei 18,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.679.441 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,80 EUR. 3,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,95 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,44 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 28.979,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie schwächer: CEO Höttges dementiert Abschiedsgerüchte

Deutsche Telekom-Aktie verlustreich: Deutsche Telekom kann Erwartungen nur teilweise übertreffen - Prognoseerhöhung

Ausblick: Deutsche Telekom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom