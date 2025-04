Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 31,83 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 31,83 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 31,56 EUR. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.748.651 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 34,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,03 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

