Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 26,56 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 26,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,66 EUR. Bisher wurden heute 971.882 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 26,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,860 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

