Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 27,95 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 27,95 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,90 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 28,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 893.039 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,33 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,863 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 32,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

