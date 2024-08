Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Plus

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 25,07 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 25,07 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,08 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.125 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 25,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,10 EUR. Dieser Wert wurde am 26.08.2023 erreicht. Mit Abgaben von 23,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,890 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

