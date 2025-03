Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 33,62 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 33,62 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,59 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.129.642 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 20,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von -0,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

