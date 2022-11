Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Vormittag an

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 19,78 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,79 EUR an. Bei 19,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 159.577 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 19,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,42 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Abschläge von 36,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,44 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 28.979,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.877,00 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

