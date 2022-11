Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag behauptet

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 19,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,74 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 193.983 Stück.

Am 24.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,86 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,44 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.979,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

