Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 17,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 17,77 EUR. Bei 17,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.513 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,61 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,26 Prozent Luft nach oben. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,06 EUR.

Am 29.08.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.593,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.593,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie schwächer: Deutsche Telekom setzt bei WM 2022 auf breites Expertenteam - Telekom-Sparte Magenta soll dank WM wachsen

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2022

Telefonica Deutschland-Aktie stabil: O2 kooperiert bei Antennenstandorten mit Wettbewerbern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com