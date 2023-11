Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 21,96 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 21,96 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 899.657 Deutsche Telekom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,73 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,79 EUR je Aktie.

