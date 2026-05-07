Deutz: War das die Zündung?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Deutz ist stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Neben der erfreulichen Profitabilitätsentwicklung überzeugt vor allem der kräftige Zuwachs beim Auftragseingang.

Das erste Quartal zählt bei Deutz in der Regel eher zu den schwächeren. Vor diesem Hintergrund sind die Zahlen für die ersten drei Monate besonders erfreulich. Das Unternehmen konnte den Umsatz um 8,4 Prozent auf 530 Mio. Euro steigern und das in eine massive EBIT-Verbesserung, von -4,0 Mio. Euro auf 31,1 Mio. Euro ummünzen. Das Highlight ist aber zweifelsohne der Auftragseingang, der um 41,2 Prozent auf 771,0 Mio. Euro zugelegt hat. Daraus errechnet sich eine Book-to-Bill-Ratio von 1,45, was eine weiter anziehende Dynamik erwarten lässt. Für die Aktie sind das hervorragende Neuigkeiten. Der Kurs ist in den letzten Monaten volatil um das entscheidende Ausbruchniveau bei 10 Euro gependelt. Mit den Zahlen sollte der Kampf entschieden und der nachhaltige Ausbruch geglückt sein.

Die vollständige Unternehmensnews findet sich hier: zum Artikel

Charttechnisch vielversprechend sieht es auch bei LAIQON aus, zumal der Kurs auch von dem für 2026 geplanten Gewinnsprung profitieren dürfte: zum Artikel

Auf einem intakten Wachstumskurs, vor allem beim Gewinn, befindet sich seit mehreren Jahren die Masterflex SE. Nachdem das Unternehmen nun über einen guten Start in das neue Jahr berichten konnte und auch die Wachstumsprognose für das laufende Jahr bestätigt hat, könnte es auch für die Aktie weiter aufwärts gehen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.408 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 02.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 7.5.26 um 8:17 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Der Autor oder eine ihm nahestehende Person halten Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen.

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel