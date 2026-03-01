DAX22.700 +1,4%Est505.580 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,2%Nas21.648 -2,0%Bitcoin60.758 +3,5%Euro1,1598 +0,3%Öl101,6 -7,2%Gold4.466 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie dreht nach reduziertem Verlust ins Plus - Dividende unverändert Salzgitter-Aktie dreht nach reduziertem Verlust ins Plus - Dividende unverändert
HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie steigt HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diensthandy wird Standard - Privatnutzung meist erlaubt

23.03.26 13:47 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Diensthandy gehört in der deutschen Arbeitswelt zunehmend zur Standardausstattung. Wie aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervorgeht, erhalten mittlerweile 56 Prozent der Beschäftigten ein Mobiltelefon von ihrem Arbeitgeber. Vor drei Jahren lag der Anteil der Beschäftigten mit Zugriff auf ein Diensthandy noch bei 46 Prozent.

Wer­bung

Fast alle Diensthandynutzer (knapp 95 Prozent) erhalten dabei ein persönliches Gerät zur alleinigen Nutzung, lediglich 3 Prozent teilen sich ein Smartphone mit Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig ist der Einsatz privater Handys für berufliche Zwecke rückläufig und sank von 36 Prozent im Jahr 2023 auf nunmehr 26 Prozent.

Arbeitgeber zeigen sich bei privater Nutzung großzügig

Wer ein Smartphone vom Arbeitgeber erhält, muss in der Regel nicht mit zwei Geräten hantieren. 93 Prozent der Nutzer ist es der Umfrage zufolge gestattet, das Diensthandy auch für private Zwecke zu verwenden (2023: 88 Prozent). Lediglich 3 Prozent der Unternehmen sprechen ein explizites Verbot für die Privatnutzung aus.

Die Erlaubnis stößt bei den Arbeitnehmern auf hohe Akzeptanz: 88 Prozent der berechtigten Personen nutzen ihr Dienstgerät tatsächlich auch im Privatleben, während nur 9 Prozent freiwillig darauf verzichten.

Wer­bung

Für die repräsentative Studie befragte Bitkom Research Anfang 2026 bundesweit 1.006 Personen ab 16 Jahren, darunter 495 Menschen, die aus beruflichen Gründen mobil telefonieren./chd/DP/nas