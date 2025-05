Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Baader Bank-Aktie

Insidertrade

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der Baader Bank-Aktie für Bewegung.

Am 02.05.2025 konnte bei Baader Bank ein Insidertrade ausgemacht werden. Der Handel wurde am 02.05.2025 öffentlich gemacht. Vorstand Zoller, Martin stockte am 02.05.2025 sein Investment in Baader Bank-Aktien auf. Zoller, Martin erstand 500 Aktien zu je 4,47 EUR. Die Baader Bank-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 7,20 Prozent im Plus bei 4,74 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Baader Bank zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR. Aktuell ergibt sich für Baader Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 227,88 Mio. Euro. Derzeit sind 48.797.300 Aktien handelbar.

Bevor Riedel, Oliver für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 30.04.2025 der letzte Insidertrade durchgeführt. Für jeweils 4,44 EUR stockte Riedel, Oliver Vorstand das Engagement um 2.000 Baader Bank-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net