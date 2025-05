Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Veganz-Aktie

Insidertrade im Blick

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Veganz informiert.

Am 22.05.2025 wurde bei Veganz ein Insidertrade durchgeführt. Die Transaktion wurde am 28.05.2025 publik gemacht. Brachmüller, Anja, Vorstand, hielt am 22.05.2025 nicht an Veganz-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 251 Aktien zu jeweils 12,50 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 5,50 Prozent auf 12,40 EUR zu.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Veganz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 13,10 EUR. Veganz markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 18,18 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 1.377.198 Aktien.

Brachmüller, Anja hatte bereits am 22.05.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Es wurde ein Verkauf von 4.000 Veganz-Aktien zu je 12,40 EUR getätigt.

