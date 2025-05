Digitalministerium nimmt Arbeit auf

BERLIN (dpa-AFX) - Am Tag eins nach der Vereidigung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seinem Kabinett hat das neu gegründete Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung seine Arbeit aufgenommen. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel für die digitale Transformation unseres Landes", hieß es in einer ersten Mitteilung, die das Haus verschickte.

"Digitalisierung und Staatsmodernisierung genießen für diese Bundesregierung herausgehobene Priorität. Es ist mein Anspruch, dies zügig mit konkreten Maßnahmen zu belegen", sagte Digitalminister Karsten Wildberger (parteilos). Merz hatte den Topmanager von MediaMarktSaturn in sein Kabinett geholt.

"Ich möchte so schnell wie möglich ins Handeln kommen", fügte Wildberger hinzu. Das neue Ministerium werde Motor für konkrete, sichtbare Fortschritte bei der Digitalisierung und eine moderne, handlungsfähige Verwaltung sein.

Ein eigenes Gebäude gibt es bisher nicht. Das Ministerium zieht zunächst in Räume des Bundesinnenministeriums in Berlin-Charlottenburg ein, in dem bisher dessen Digitalabteilungen untergebracht waren. Dort habe Wildberger seine Arbeit als Digitalminister aufgenommen, hieß es in der Mitteilung./jr/DP/jha