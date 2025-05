DAX aktuell

Geht der DAX-Höhenflug weiter? Nach positiven Signalen aus den USA und trotz unveränderter Leitzinsen der Fed visiert der DAX erneut sein Rekordhoch an.

Werte in diesem Artikel

Der DAX eröffnete den Donnerstagshandel 0,65 Prozent höher bei 23.265,77 Punkten und hält sich dann im grünen Bereich. Damit nähert sich der deutsche Leitindex seiner Bestmarke.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Wer­bung Wer­bung

US-Vorgaben positiv

Die Vorgaben aus New York sind letztlich leicht positiv, auch wenn die Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet unverändert beließ. Laut der Commerzbank erweckten die Währungshüter auch nicht den Eindruck, dass sie es mit Zinssenkungen eilig haben. Positiv erwähnten die Experten der Frankfurter Bank, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie Mitte Mai nicht in Kraft treten lassen will.

Bewegung im Zollstreit voraus?

Außerdem hat US-Präsident Donald Trump für Donnerstag eine Pressekonferenz einberufen und dabei ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" angekündigt. Nach einem Bericht der US-Zeitung "New York Times", die sich auf drei mit den Plänen vertraute Informanten beruft, soll es um ein Abkommen mit Großbritannien gehen. Es wäre die erste Vereinbarung mit einem wichtigen Handelspartner der USA seit Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen.

Bilanzsaison auf Hochtouren

In der Berichtssaison stehen am Donnerstag allein aus dem DAX sechs Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick: Heidelberg Materials, Siemens Energy, Henkel, Infineon, Rheinmetall und QIAGEN. Eine Fülle an Zahlen verarbeiten Anleger zudem von Unternehmen aus MDAX und SDAX.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX