Director schlägt bei qbeyond (ex QSC)-Aktien zu

Meldepflicht nachgekommen

So entwickelte sich die qbeyond (ex QSC)-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei qbeyond (ex QSC) am 10.07.2024 informiert. Der Handel wurde am 12.07.2024 gemeldet. Sein Engagement in qbeyond (ex QSC) ausgebaut, hat am 10.07.2024 Rixen, Thies, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 7.880 Aktien zu je 0,80 EUR. Die qbeyond (ex QSC)-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,78 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 4,30 Prozent auf 0,82 EUR zu. Im Handelsverlauf wurden 3.235 qbeyond (ex QSC)-Aktien umgesetzt. qbeyond (ex QSC) markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 100,41 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 124.579.000 Aktien.

Am 13.06.2024 wurden bereits qbeyond (ex QSC)-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Damals erstand Aufsichtsrat, Dirks, Thorsten, 3.457 Aktien zu jeweils einem Preis von 0,85 EUR.

Redaktion finanzen.net