Directors' Dealings bei Baader Bank: Insider ersteht weitere Anteile

Am 21.10.2022 wurden bei Baader Bank Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 24.10.2022 ein. Riedel, Oliver, Vorstand bei Baader Bank fügte dem eigenen Portfolio 2.253 Baader Bank-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 21.10.2022 einen Wert von jeweils 3,44 EUR. Im Endeffekt sprang die Baader Bank-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,20 Prozent auf 3,45 EUR zu.

Die Baader Bank-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 3,50 EUR. Die Aktien von Baader Bank sind unterdessen 167,15 Mio. Euro wert. Derzeit sind 48.520.304 Aktien handelbar.

Riedel, Oliver hatte bereits am 20.10.2022 einen Insidertrade abgeschlossen. Riedel, Oliver erwarb zu diesem Zeitpunkt 2.750 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 3,48 EUR.

Redaktion finanzen.net