Directors' Dealings bei FRIEDRICH VORWERK: Insider ersteht weitere Anteile

Erfasster Insidertrade

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die FRIEDRICH VORWERK-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Für den 17.09.2024 wurde bei FRIEDRICH VORWERK ein Insiderdeal gemeldet. Die BaFin wurde am 19.09.2024 über die Transaktion informiert. Am 17.09.2024 baute ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, in enger Beziehung, sein Depot um 18.489 Aktien aus. ALX Beteiligungsgesellschaft mbH bezahlte 23,00 EUR je Anteilsschein. Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,95 EUR.

Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,40 Prozent auf 23,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 466 FRIEDRICH VORWERK-Aktien. Der Börsenwert von FRIEDRICH VORWERK beläuft sich unterdessen auf 449,00 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 20.000.000 Aktien.

Zuvor handelte ALX Beteiligungsgesellschaft mbH am 16.09.2024 mit FRIEDRICH VORWERK-Anteilen. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 240 Aktien zu je 22,00 EUR.

