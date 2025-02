Directors' Dealings bei KWS SAAT SE: Insider ersteht weitere Anteile

Insider-Alarm

Wie sich die KWS SAAT SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 14.02.2025 konnte bei KWS SAAT SE ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 17.02.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Büchting, Dr. Felix, Vorstand bei KWS SAAT SE fügte dem eigenen Portfolio 936 KWS SAAT SE-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 14.02.2025 einen Wert von jeweils 53,40 EUR. Die KWS SAAT SE-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 0,90 Prozent auf 53,40 EUR abwärts.

Die KWS SAAT SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,40 Prozent auf 54,40 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 200 KWS SAAT SE-Aktien umgesetzt. Die KWS SAAT SE-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,76 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 33.000.000 Aktien beziffert.

Am 14.02.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Vorstand, Andreas, Dr. Jörn bei KWS SAAT SE, vergrößerte sein Investment um 935 Aktien für jeweils 53,55 EUR.

Redaktion finanzen.net