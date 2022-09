Directors' Dealings bei sino: Führungskraft weitet Engagement aus

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei sino am 20.09.2022 informiert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 21.09.2022. MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung bei sino, fügte am 20.09.2022 75 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 27,90 EUR aufgerufen. Die sino-Aktie rutschte in der FSE-Sitzung um 1,80 Prozent auf 27,50 EUR ab.

Mit einem Kurs von 27,50 EUR zeigte sich die sino-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. sino erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 66,15 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 2.337.500 Papiere.

Bereits am 20.09.2022 hatte MMI Leisure & Capital Management GmbH einen Trade getätigt. MMI Leisure & Capital Management GmbH erhöhte sein Engagement um 804 sino-Papiere zu jeweils 28,00 EUR.

Redaktion finanzen.net