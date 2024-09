Directors' Dealings: Fonterelli SPAC 2-Führungskraft bewegt Aktien

Aktien wechseln den Besitzer

Bei Fonterelli SPAC 2 wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Bei Fonterelli SPAC 2 kam es am 11.09.2024 zu einem Insidertrade. Der Handel wurde am 13.09.2024 gemeldet. Perbamed Invest GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 11.09.2024 um Fonterelli SPAC 2-Anteile aus. Perbamed Invest GmbH erwarb 1.000 Aktien zu einem Kurs von je 2,30 EUR. Die Fonterelli SPAC 2-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,08 EUR an der Tafel.

Die Fonterelli SPAC 2-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 2,12 EUR. Letztlich wurden via FSE 100 Fonterelli SPAC 2-Aktien gekauft oder verkauft.

Bereits am 10.09.2024 kam es bei Fonterelli SPAC 2-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Zu diesem Zeitpunkt gingen 600 Anteile zu jeweils 2,28 EUR an Perbandt, Uwe Vorstand.

Redaktion finanzen.net